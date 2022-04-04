Заседание Постсовета ОБСЕ по Украине пройдёт 5 апреля

Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по обсуждению ситуации в Киевской области на Украине назначено на 5 апреля. Об этом сообщил постоянный представитель Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский. Об этом пишет ТАСС.

Очередное специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ было созвано на 5 апреля, — написал политик в Twitter.

По словам Халачиньского, в повестке дня — обсуждение ситуации в украинском городе Буча. Заседание должно состояться в первой половине дня. Такие заседания не приводят к принятию решений, так как для этого требуется консенсус стран-участников ОБСЕ. Эти встречи служат только для обсуждении ситуаций и высказыванию позиций.

Расследовать события в Буче призвали уже ряд политиков и международных организаций, в частности, генсек ООН Антониу Гутерриш, а также верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны отказались от проведения заседания Совбеза организации, поскольку это подорвало бы антироссийский сюжет. По его словам, отказ устроить заседание свидетельствует об истинном отношении Запада к Украине.