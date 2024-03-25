Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Видео опубликовал ТАСС. Участники заседания отметили необходимость привлечения к ответу организаторов и исполнителей этого террористического акта и призвали все страны сотрудничать с Россией по этому вопросу.

От лица членов СБ ООН прошу всех присутствующих встать и почтить минутой молчания память погибших в теракте в Москве и выразить соболезнования правительству и народу РФ, — сказал постпред Японии Кадзуюки Ямадзаки.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте, считающихся непосредственными исполнителями террористической атаки на «Крокус». При этом общение с ними затруднено языковым барьером — подозреваемым потребовался переводчик для дачи показаний.

Ни один адвокат не вызвался добровольно защищать обвиняемых. В итоге, как и предполагает закон, их интересы представляли назначенные судом защитники.

Спасатели вместе с кинологами продолжают работы по ликвидации завалов и поиску погибших в сгоревшем концертном зале «Крокуса», разобрано уже более 645 кубометров. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, очищено почти две трети территории: сцена, партер и балкон. В операции задействовано около тысячи специалистов.