Заседание министров обороны стран Вышеградской группы отменили

Заседание глав Минобороны стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) в Будапеште, которое должно было пройти 30 и 31 марта, отменили. Это связано с позицией венгерской стороны касательно военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в Австрийском агентстве печати. Там подчеркнули, что с бойкотом встречи министров выступили главы военных ведомств Чехии и Польши.

В агентстве уточнили , что представитель австрийского министерства подтвердила отмену мероприятия. Министры обороны Чехии и Польши не согласились с позицией Венгрии касательно отказа от поддержки поставок российских энергоресурсов.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт, где должна была встретиться с коллегами по Вышеградской четвёрке. Свой отказ ехать в Венгрию она обосновала несогласием с позицией Будапешта по санкциям в отношении России.

Как заявил до этого премьер Венгрии Виктор Орбан, его страна не поддерживает новые ограничительные меры против РФ.