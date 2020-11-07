Зарубежные лидеры поздравляют Байдена с победой на выборах

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Сугал поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества.
Тёплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза и обеспечения мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, — написал японский премьер на своей странице в Twitter.
С победой поздравил демократа и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис — Австралия желает вам всяческих успехов на посту. Австралийско-американский альянс является глубоким и прочным и основан на общих ценностях. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами, поскольку мы вместе сталкиваемся со многими вызовами мира, — написал чиновник в Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал, чего можно ожидать в случае победы Байдена на выборах президента США. В частности, считает политик, можно ждать больше русофобии, санкций, «больше смертей в Донбассе» и в других горячих точках мира.