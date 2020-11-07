Зарубежные лидеры поздравляют Байдена с победой на выборах

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Президент Ирака Бархам Салех поздравил демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. По его словам, политик является другом и надёжным партнёром Багдада.

Салех выразил надежду на плодотворное сотрудничество двух стран. Передаю самые тёплые поздравления избранному президенту Джо Байдену, другу и надёжному партнёру в деле строительства лучшего Ирака, — говорится в сообщении президента...