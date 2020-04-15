Зарплаты министров в Новой Зеландии сократят на 20% из-за коронавируса

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что в течение шести месяцев члены кабмина и она сама будут получать урезанную на 20% зарплату. Этот шаг правительства позволит уравнять доходы жителей страны, пострадавших от пандемии коронавируса.

Кроме того, сокращение заработной платы сохранит часть денег в тот момент, когда пандемия сильно влияет на экономики государств всего мира, отмечает CNN.

Выплаты урежут и главам государственных ведомств. Ардерн поблагодарила коллег за принятое решение. Сама премьер за полгода недополучит около $28 600.

Глава Минздрава Новой Зеландии нарушил карантин по коронавирусу. Дэвид Кларк на велосипеде отправился в парк в нескольких километрах от своего дома, писал NEWS.ru.