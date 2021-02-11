Зарождение новой дружбы России и Германии отметили в Британии

https://static.news.ru/photo/baf28840-6cc1-11eb-9247-96000091f725_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Мир в настоящее время наблюдает за процессом зарождения новой дружбы между Москвой и Берлином, которых связывают намного более тесные отношения, чем многие полагают.

Такое мнение высказал публицист Вольфганг Мюнхау в статье, опубликованной британским журналом Spectator. Он считает, что в Германии сейчас надеются на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Немецкие политики практически впали в состояние эйфории, узнав о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины «Спутник V» в начале февраля. Сравните это с тем, как презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о её низкой эффективности у пожилых людей, — отметил публицист.

Он добавил, что немцы с энтузиазмом ожидают поставок «Спутника V». Что касается «Северного потока — 2», то из-за него Берлин бросает вызов Вашингтону и в борьбе за проект настроен гораздо более решительно.

Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике, — считает Мюнхау.

Ранее NEWS.ru сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и этот проект необходимо рассматривать в контексте глобального партнёрства в области энергетики и окружающей среды. Так считают в Восточном комитете немецкой экономики, отметил исполнительный директор организации Михаэль Хармс. Он добавил, что в обсуждении дальнейшей судьбы проекта с Москвой и Вашингтоном «было бы разумно рассматривать газопровод не изолированно».