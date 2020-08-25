Заразившуюся коронавирусом Тимошенко подключили к ИВЛ

https://static.news.ru/photo/928f81b8-e6c1-11ea-b8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Бывшего премьер-министра Украины Юлия Тимошенко, у которой ранее выявили коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Политик лежит в отделении интенсивной терапии.

Как сообщает РИА Новости, Тимошенко проводят терапию, направленную на устранение нарушений жизненно важных функций организма. Пока, по словам её пресс-секретаря, позитивных изменений в её состоянии нет.

Состояние Юлии Владимировны остаётся тяжёлым.... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, — сообщила Марина Сорока.

О заражении Тимошенко стало известно 23 августа. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечёткиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны коронавируса. Глава государства потребовал от чиновников и глав областных администраций объяснять гражданам важность мер личной защиты, соблюдения правил социального дистанцирования и сокращения визитов в места скопления людей, писал NEWS.ru.