Заразившуюся коронавирусом Тимошенко подключили к ИВЛ

Бывшего премьер-министра Украины Юлия Тимошенко, у которой ранее выявили коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Политик лежит в отделении интенсивной терапии.
Как
Состояние Юлии Владимировны остаётся тяжёлым.... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, — сообщила Марина Сорока.
О заражении Тимошенко стало известно 23 августа. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечёткиным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны коронавируса. Глава государства потребовал от чиновников и глав областных администраций объяснять гражданам важность мер личной защиты, соблюдения правил социального дистанцирования и сокращения визитов в места скопления людей, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен