Заразившегося COVID-19 премьера Люксембурга госпитализировали

У премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля выявили коронавирус. Его госпитализировали в лечебное учреждение. Об этом сообщается в соответствующем заявлении правительства королевства.

Как уточняется, он мог заразиться инфекцией после последнего саммита ЕС 24–25 июня. Сейчас премьер находится в больнице, куда его отправили на одни сутки в качестве меры предосторожности.

Вскоре Беттелю сделают необходимые обследования. Положительный тест на COVID-19 он получил неделю назад, менее чем через 48 часов после саммита ЕС в Брюсселе, на котором он встречался с 26 другими лидерами стран Евросоюза.

В начале мая премьер-министру ввели первую дозу AstraZeneca. Вторую дозу вакцины должны были ввести на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич заразился коронавирусом прямо накануне матча с Испанией. За сутки до игры в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 нападающий получил положительный результат теста, говорится на сайте Хорватского футбольного союза.