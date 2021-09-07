«Запятнанные кровью»: в Пентагоне оценили новых властителей Афганистана

Новое правительство Афганистана, которое сформировало запрещённое в РФ движение «Талибан», составляют в том числе террористы, «запятнанные кровью американцев». Об этом заявил телеканалу Sky News Arabia источник в Пентагоне.

Состав нового правительства Афганистана ранее объявил представитель талибов Забиулла Муджахид. В частности, исполняющим обязанности премьера стал Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей движения, который находится под санкциями ООН с 2001 года.

Большинство членов правительства являются радикалами и связаны с террористическими организациями, среди них так называемый министр внутренних дел Сараджуддин Хаккани, — отметил собеседник телеканала.

По его словам, в настоящее время Белый дом надеется на стабилизацию ситуации в Афганистане, где ещё остаются граждане США.

[США] оставляют за собой право преследовать и уничтожать афганских террористов в любом месте, если они представляют угрозу американским интересам, — уточнил представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что талибы 7 сентября объявили о формировании нового правительства. В частности, на должность главы Минобороны страны назначен сын основателя «Талибана». При этом талибы пояснили, что объявленный состав правительства является временным.