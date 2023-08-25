Запуск Crew Dragon с российским космонавтом к МКС вновь отложили NASA: запуск Crew Dragon с российским космонавтом к МКС отложили на 26 августа

Фото: Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), на борту которого должен находиться российский космонавт Константин Борисов, состоится не раньше утра 26 августа, сообщила пресс-служба NASA. Изначально полет должен был состояться 17 августа, однако позднее он был перенесен на 25 августа. В организации подчеркнули, что время потребовалось для проверки готовности стартовой площадки после недавнего запуска корабля Falcon Heavy.

NASA и SpaceX отказываются от возможности запуска в пятницу, 25 августа, миссии агентства Crew 7 на Международную космическую станцию. Запуск теперь намечен на 3:27 утра (10:27 мск) в субботу, 26 августа, для седьмой миссии SpaceX по ротации экипажа в лабораторию микрогравитации для NASA, — говорится в сообщении NASA.

Информацию об этом подтвердила также в Telegram пресс-служба Роскосмоса.

Борисов полетит к МКС в рамках перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Другой россиянин Александр Гребенкин может отправиться на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 в 2024 году.

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, как подготавливают кандидатов к полету на МКС. По его словам, они проходят жесткую тренировку.