Запретный плод: власти Белоруссии зачищают информационное поле

Три популярных в Белоруссии Теlegram-канала — NEXTA, Nexta-Live и Luxta — в пятницу были объявлены властями республики экстремистскими, а лица, которые администрируют эти каналы, занесены в разряд экстремистских формирований. Таким образом, с сегодняшнего дня, согласно принятому в середине октября постановлению № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» Совета министров РБ, уголовно наказуемыми становятся не только администраторы и авторы этих каналов, но и их подписчики. Местные политики считают, что это ещё не предел.

По формулировке МВД Белоруссии, ведомство «расширило» список экстремистских формирований, добавив туда три новых юрлица (ранее в этом году в тот же список были внесены онлайн-ресурсы TUT.BY и «Наша нива»). Всего в этом списке на сегодня насчитывается около сотни платформ.

Факт внесения (расширения) списка экстремистских ресурсов формализует уже существующий по факту запрет этих и других оппозиционных изданий, однако мало что меняет по существу. Имеющие отношение к запрещённым каналам и онлайн-СМИ люди давно покинули территорию Белоруссии. Так, основатель NEXTA Степан Путило (Светлов) переехал в Польшу.

Ilya Galakhov/Global Look Press

Угроза уголовного преследования подписчиков запрещённых каналов также трудно реализуема на практике, потому что «ядерная» аудитория оппозиционных ресурсов умеет пользоваться анонимайзерами, рассказал NEWS.ru белорусский оппозиционер Ярослав Романчук.

Новые запретительные меры властей Беларуси только ещё больше подчёркивают их бессилие подавить оппозиционные информационные ресурсы. Всё это больше похоже на психологическое запугивание людей, потому что хотя эти каналы объявлены экстремистскими, доступ в них не перекрыт. Ярослав Романчук сопредседатель белорусской Объединённой гражданской партии сопредседатель белорусской Объединённой гражданской партии

По словам оппозиционера, факт подписки на запрещённые ресурсы используется властями в качестве отягчающего обстоятельства в отношении тех граждан, которые демонстрируют свою нелояльность к правящему режиму, но редко является поводом для заведения уголовного дела сам по себе.

Вот на днях был случай, когда человека задержали за то, что он якобы прямо на улице громко выражал недовольство режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. И у него да, нашли в смартфоне подписки на запрещённые Теlegram-каналы. На этом основании ему дали 15 суток, поскольку власти сочли это доказательством, что выкрики этого человека были политически мотивированы, а не вызваны просто какими-то бытовыми неурядицами, — рассказывает Романчук.

Белорусские власти в самом деле не пытаются блокировать оппозиционные каналы так, как это пытался сделать с самим Теlegram Роскомнадзор — возможно, как раз потому, что российский опыт показал бесполезность таких усилий, подтвердила NEWS.ru бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах 2015 года от Социал-демократической партии («Грамада») Татьяна Короткевич.

Jan Scheunert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусские власти просто уже не могут остановиться с ежедневными репрессиями... Поэтому они всякий раз изобретают какие-то новые запреты, находят какие-то новые мишени для репрессий, и часто, как в данном случае, эти запреты носят сугубо бюрократический характер, потому что на самом деле та же NEXTA запрещена уже давно. Татьяна Короткевич лидер движения «Говори правду» (Белоруссия) лидер движения «Говори правду» (Белоруссия)

Короткевич добавила, что «режим Лукашенко» постепенно зачищает информационное пространство, не ограничиваясь только онлайн-ресурсами с сотнями тысяч подписчиков.

Под определение экстремистских и, соответственно, под запрет, попадают уже даже онлайн-каналы на уровне дворов и подъездов, где соседи обсуждают совершенно неполитические вопросы, вроде коронавируса или благоустройства микрорайона, — говорит она.

По мнению политика, в ближайшие дни ситуация только ухудшится, так как белорусские правоохранители готовятся к объявленной на 1 ноября общенациональной забастовке , которую готовятся организовать некоторые профсоюзные объединения.

Солидарность и забастовка — это то, что нужно для победы всем нам. Мы остаёмся дома для того, чтобы вышли на свободу они. Стачке быть, — сообщило Белорусское объединение рабочих в своём Telegram-канале.

Согласно УК РБ, к экстремизму причисляются распространение (перерепост) и подписка на экстремистские ресурсы, разъясняет Главное управление по борьбе с организованной преступностью Белоруссии. По этой статье виновным может грозить от трёх до семи лет лишения свободы.