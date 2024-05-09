Запрет георгиевских лент, открыток, цветов: как Запад борется с 9 Мая

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Отдельные страны Европы не разрешают людям в День Победы носить георгиевские ленты и возлагать цветы к мемориалам и дипведомствам, однако некоторые пошли дальше и запретили даже рассылать открытки в соцсетях. Как Запад борется с 9 Мая?

За что штрафуют в Латвии 9 мая

В апреле 2023 года латвийский сейм принял закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Представители местной полиции заявляли, что возложение цветов к местам демонтированных советских памятников считается их «прославлением» и грозит привлечением к ответственности.

СМИ писали, что после этого в День Победы в Латвии были задержаны как минимум 17 человек, отмечавших праздник. Также 9 мая полицейские в городе Даугавпилс заставили инвалида-колясочника снять ветровку с надписью «Россия».

В июле прошлого года жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в социальных сетях. Как писали в РИА Новости со ссылкой на портал Delfi, их получили по меньшей мере десятки человек.

Тогда пресс-секретарь госполиции республики Симона Гравите подтвердила информацию об отправке штрафов. От дальнейших комментариев она отказалась. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что государственная полиция Латвии за поздравления с Днем Победы штрафует жителей страны на €350.

Почему в Европе запрещают георгиевские ленты

В апреле 2022 года однопалатный парламент Эстонии рийгикогу одобрил законопроект о запрете демонстрации «враждебной символики», к которой депутаты отнесли георгиевскую ленту, а также знаки Z и V. Согласно документу, для физических лиц предполагается штраф в размере €1200 за демонстрацию букв Z и V, а также символики, «связанной с Днем Победы». Для юридических лиц штраф составляет уже €32 тысячи.

Фото: Stefan Zeitz/XinHua/Global Look Press

В этом году подполковник полиции Елена Мирошниченко в беседе с агентством Postimees подчеркнула, что полиция Эстонии будет применять меры 9 мая за ношение георгиевской ленты или запрещенной символики на территории страны. По ее словам, силовики будут работать в «усиленном режиме».

«Полиция будет реагировать, если на кладбище придут люди с запрещенной символикой <...>. Или если с собой будут какие-то цветы, а на цветах будет, допустим, георгиевская ленточка», — подчеркнула Мирошниченко.

Ношение георгиевской ленты также запрещено на территории Украины. В 2017 году был принят закон о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты. За публичную демонстрацию георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2,5 тыс. гривен (от $32 до $96) с конфискацией ленты. За повторное правонарушение, совершенное в течение года, предусмотрен штраф до 5,1 тыс. гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки. Запрет не распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также на экспозиции музеев.

В 2022 году немецкая газета Bild сообщила, что власти ряда федеральных земель Германии, среди которых Бавария, Берлин, Нижняя Саксония, Северный Рейн, Вестфалия, запретили публичное использование белой буквы Z как символа. В Нижней Саксонии под запрет подпали также демонстрация флагов СССР и георгиевской ленты, которые власти интерпретируют как символы «территориальной экспансии российского государства».

Уже 7 мая 2023 года правоохранительные органы Берлина объявили о запрете ношения георгиевских ленточек и использования флага России на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и близ памятников героям ВОВ. Запрет действует в течение 8 и 9 мая. При этом запреты не касаются представителей дипмиссии, официальных лиц и ветеранов.

В 2022 году в Молдавии ввели запрет георгиевской ленты и символов Z и V. Инициаторами выступили депутаты проевропейской Партии действия и солидарности. За изготовление, сбыт, распространение, публичное использование символов физ.лицам грозит штраф в размере от 4,5 до 9 тыс. леев ($245 до 490) или общественные работы, должностным и юрлицам — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (от $490 до 980).

В беседе с NEWS.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин сказал, что такое активное противодействие стран атрибутам, связанным с Россией, продиктовано слабостью.

«Они боятся того, что великая русская история и сильнейший инструмент мягкой силы России — русский язык — будут перетягивать к себе людей, которые видят несостоятельность их собственных государственных проектов», — пояснил эксперт.

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