Запрещенная Победа: как Украина и ЕС отмечают 9 Мая, будут ли провокации

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9 Мая Украина отметит День Европы — праздник, который указом президента Владимира Зеленского в прошлом году заменил День Победы и символизирует единство стран ЕС. Эксперты считают, что инициатива Киева оказалась очередной попыткой переписать историю и ни на йоту не приблизила его к членству в Союзе. Как пройдет День Европы в этом году, почему Украина отказывается от своего прошлого и как Запад пытается умалить заслуги России в победе над фашизмом — в материале NEWS.ru.

Что празднуют Украина и Европа 9 Мая

9 Мая страны Евросоюза отмечают День Европы, а с прошлого года эту традицию ввела и Украина. Соответствующий указ подписал Зеленский в мае 2023-го. Он сказал, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства, поэтому будет правильно встречать ее «вместе со всей свободной Европой». Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. По словам главы Украины, именно тогда вступил в силу акт о капитуляции фашистских войск. Парламент одобрил закон 29 мая 2023-го.

Украинский политолог Владимир Скачко выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что инициатива Зеленского — не более чем попытка создать информационный шум. Украинцам, по мнению эксперта, решение Киева оказалось абсолютно безразлично.

«Обычная дурость обычного дурачка, очередной повод для того, чтобы поговорить, какие они европейцы. Ни идеологически, ни пропагандистски, ни технически Украину в ЕС это не продвинуло», — заметил собеседник.

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Что такое День Европы

В странах Евросоюза День Европы также известен как День Декларации Шумана, подписанной в 1950 году. Документ, который составил министр иностранных дел Франции Робер Шуман, предусматривал создание Европейского объединения угля и стали. Данная экономическая интеграция впоследствии трансформировалась в ЕС. Традиционно в этот день в европейских странах проводятся образовательные и культурные мероприятия, а также церемонии вручения почетных знаков или премий. Институты ЕС, в том числе Европарламент, Еврокомиссия и Совет Евросоюза открывают двери своих учреждений для общественности.

Украина и раньше отмечала День Европы. Праздник был установлен указом экс-президента Леонида Кучмы в 2003 году и приходился на третью субботу мая. Он символизировал решимость Киева идти к сближению со странами ЕС и вступлению в Cоюз. При этом 8 мая в стране отмечали День памяти и примирения.

В прошлом году в День Европы в Киеве открылись две выставки — «Вместе мы — Европа» и «Культурная мозаика». Они были посвящены сотрудничеству страны с ЕС. Кроме того, украинскую столицу посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала в соцсетях Киев «подходящим местом» для празднования и приветствовала решение Зеленского перенести торжества на 9 мая.

В рамках визита фон дер Ляйен прошел совместный брифинг политиков. Выступая перед журналистами, Зеленский призвал Евросоюз сделать решительные шаги к приему Украины в свои ряды. Глава Еврокомиссии не пообещала ничего конкретного, но похвалила Киев за «интенсивную работу» над реформами. Она также анонсировала 11-й пакет санкций против России.

По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, что-то подобное может произойти и в этом году. «Новые наборы ограничений против нас ЕС выкатывает с регулярностью, достойной лучшего применения. Очень может быть, что празднование нашей Победы может послужить удобным поводом для очередного „наезда“», — отмечает он.

Фото: Kevin Van Den Panhuyzen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почему бывшие страны СССР отказались от Дня Победы

Украинские власти начали постепенно отказываться от традиций 9 Мая еще в 2015-м. Тогда Верховная рада в рамках политики декоммунизации утвердила смену названия праздника. Вместо Дня Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов страна стала отмечать День Победы над нацизмом во Второй мировой. Тогда же символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. В 2017 году экс-президент Петр Порошенко подписал закон, запретивший ношение георгиевской ленты. За публичную демонстрацию этого символа ввели штраф, а за повторное нарушение — арест на 15 суток.

Киев активно выступал и против проведения акции «Бессмертный полк». Весной 2019 года Порошенко, которому предстояло вскоре сложить свои полномочия, назвал участников этого шествия «ряжеными». Тогда же избранный главой государства Зеленский рассказал в интервью, что положительно относится к декоммунизации и Степану Бандере — лидеру «Организации украинских националистов», одному из главных инициаторов создания «Украинской повстанческой армии» (обе организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена), сотрудничавшей с гитлеровцами.

Однако празднование Дня Победы стало табу не только для украинцев. В апреле 2023 года сейм Латвии запретил 9 Мая проводить в стране акции, не связанные с Днем Европы. Министр иностранных дел страны Байба Браже объявила о планах отметить именно это праздник, умолчав о мероприятиях, связанных с Днем Победы.

В Литве с мая 2023-го вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Годом ранее в стране официально запретили использование георгиевской ленты. Похожие ограничения действуют в Эстонии. Более того, в стране с 5 по 9 мая 2023-го запрещали любые мероприятия с использованием российской и советской символики в трех уездах — Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, в которых проживает значительная доля русскоязычного населения. В преддверии Дня Победы-2024 местная газета Postimees провела опрос, многие участники которого рассказали, что продолжают отмечать праздник, несмотря на попытки давления со стороны властей. Некоторые респонденты отметили, что вынуждены отказываться от посещения мемориальных комплексов 9 Мая из соображений безопасности.

26 апреля стало известно, что Молдавия, ассоциированный член ЕС, запретила участникам «Бессмертного полка» провести шествие на центральной площади Кишинева 9 Мая, так как на ней состоятся мероприятия, посвященные Дню Европы. В молдавской столице был запланирован автопробег в честь празднования Победы. Однако полиция призвала его организаторов изменить маршрут, который должен был пройти через главную площадь. Несмотря на противодействие властей, глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович заявил, что во многих населенных пунктах страны состоятся памятные акции к Дню Победы.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Скачко связал эти решения властей Молдавии и стран Балтии с попытками переписать историю. «Идет вычеркивание России как правопреемницы СССР из списка победителей, необходимое, чтобы оправдать отмену всего русского по всему миру. Все это закончится тем, что поход Гитлера на восток будут выдавать как попытку принести демократию на варварские тоталитарные территории, а его самого объявят европейским демократом», — допустил он.

Каким будет День Европы-2024

Несмотря на отмену Дня Победы, в прошлом году украинцы почтили память жертв Великой Отечественной войны 9 Мая. Жители Киева несли цветы к Вечному огню в парке славы, в Одессе люди собрались на аллее Славы в парке Шевченко, в Полтаве — у мемориала Солдатской славы. Аналогичные акции прошли и в странах Прибалтики. В Германии более тысячи человек собрались на шествие «Бессмертного полка». Марши состоялись и в других государствах ЕС, но в другие даты.

В этом году обстановка в Берлине в День Победы будет непростой, заявил в разговоре с NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его словам, власти не станут запрещать памятные мероприятия, связанные с этой датой. В этом плане организация будет такой же, что и годом ранее, отметил он.

«8 мая будут праздновать украинцы и политики из солидарных с ними постсоветских стран — Молдавии и Грузии. 9 Мая возложат цветы и венки русские и представители стран Центральной Азии, а также посол Белоруссии. Будет очень много полиции, так как могут возникнуть провокации с одной и другой сороны. В последние годы все было довольно мирно, и в этот раз я не ожидаю никаких серьезных инцидентов. Но мне кажется, что русские будут отмечать праздник, скорее, дома. Больших шествий, как раньше, с мотоциклами и флагами здесь делать уже нельзя», — пояснил эксперт.

«Бессмертный полк» прошел более чем в 10 странах мира. Среди них — США, Турция, Аргентина, Италия, Швеция, Бенин, Вьетнам и другие государства. 5 мая это мероприятие состоялось во Франкфурте-на-Майне. В нем приняли участие около 500 человек. В некоторых городах ФРГ, в частности, в Гамбурге, Берлине, Бремене и в других населенных пунктах 9 мая пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам.

Скачко не исключает, что и на Украине местные жители почтят память погибших в Великой Отечественной Войне. Правда, отмечает он, с каждым годом таких людей становится все меньше.

«До начала боевых действий и пока я был в Киеве, мы посещали мемориалы, несмотря ни на что. Это была очень мощная форма протеста. Одно время эти акции были такими массовыми, что полиция и члены всевозможных националистических организаций просто боялись нападать. А теперь это выдается за сотрудничество с Россией, оскорбление ВСУ и считается государственным преступлением, за которое можно сесть в тюрьму», — объясняет он.

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представительство ЕС на Украине сообщило, что 9 мая в Киеве впервые пройдет EuroSummit — мероприятие при участии общественных организаций, представителей власти и партнеров страны из Евросоюза. Они «наработают вектор работы на пути Киева к членству в ЕС».

«Оттеснить на второй план»

В этом году Европа готовится к другому торжеству — 80-летию высадки союзников в Нормандии, которая произошла 6 июня 1944 года. В компании-организаторе церемонии Mission Libération заявили, что Россию пригласили принять участие в памятных мероприятиях.

«С учетом обстоятельств президент Владимир Путин не приглашен», — сказано в заявлении компании. Организаторы отметили, что важно чтить память жертв среди советского народа и подчеркнуть его вклад в победу над нацистами в 1945 году.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва пока не получала официального приглашения на мероприятие. Она также заявила, что не обладает информацией о том, кто мог бы представить Россию на церемонии.

По словам Вассермана, европейские власти смещают акцент с Победы советской армии над гитлеровскими войсками, пытаясь умалить заслуги Красной Армии.

«Мы внесли решающий вклад в уничтожение самой активной группировки человеконенавистников. Теперь все прочие подобные группировки пытаются оттеснить нас на второй план. Это делается не только потому, что нас ненавидят многие и в европейской цивилизации, и в англосаксонской, но и для того, чтобы люди не вспоминали, что именно русская нация активнее прочих противостоит этому самому человеконенавистничеству, в каких бы формах оно ни проявлялось», — подчеркнул депутат.

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