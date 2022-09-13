Запорожские власти озвучили сроки референдума о присоединении к России Балицкий: голосование о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в ближайшее время

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Голосование о присоединении Запорожской облласти Украины к Российской Федерации пройдет в ближайшее время. Об этом заявил глава пророссийской администрации области Евгений Балицкий. В своем Telegram-канале он также заявил, что «регион надежно защищен российской армией».

Референдум пройдет в ближайшее время, о дате мы обязательно сообщим. Прошу не реагировать на информационные вбросы противника, мы надежно защищены российской армией, — написал Балицкий.

Он пояснил, что в настоящее время существует ряд факторов, ограничивающих возможность проведения референдума. Это, в частности, усиления обстрелов территории со стороны ВСУ, а также отсутствие полноценного решения вопроса с атомной станцией.

Ранее Балицкий заявлял, что референдум по вхождению в состав России в Запорожской области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона. По его словам, в регионе уже все подготовлено для проведения голосования: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение к России взятых под контроль территорий на юге Украины без референдумов является «логичным и обоснованным» в текущих условиях.