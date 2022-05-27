Запорожская область Украины перешла на московское время Власти Запорожской области Украины объявили о переходе на московское время

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Запорожская область перешла на московское время. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, больше переводов на зимнее и летнее время не будет.

Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут, — сказал Рогов.

В настоящее время в результате спецоперации приазовская часть Запорожской области на юге Украины взята под контроль Вооружёнными силами РФ. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

Ранее Владимир Рогов заявил, что возвращение Запорожской области под контроль украинских властей и переговоры с ними исключены. Он сообщил, что Запорожье является исторически русской территорией.

Также Рогов сообщил, что Запорожье хочет войти в состав России. Население региона является абсолютно русским по ментальности и всё больше жителей выступают за сближение с РФ. Курс на вхождение в состав России область возьмёт в случае её полного взятия под контроль ВС РФ.