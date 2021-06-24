Записался с 300-го раза: в Нидерландах вырос спрос на ненадёжную вакцину

В Нидерландах открылась запись на местную вакцину от коронавирусной инфекции Janssen. По словам министра здравоохранения страны Уго де Йонге, в первый день на прививку записались 78 тысяч человек. В общей сложности 222 тысячи граждан сделали 5,3 миллиона звонков в службу здравоохранения GGD, чтобы попытаться записаться на приём, пишет ERR.

Эффективность вакцины составляет всего 66%. По данным агентства ERR, она оценивалась на основе клинических исследований третьей фазы препарата в США, ЮАР и Бразилии на людях старше 18 лет. Большинство побочных эффектов имели лёгкую и среднюю форму и проходили в течение одного-двух дней после введения препарата. В Минздраве Нидерландов утверждают, что вакцина Janssen защищает от серьёзного течения или смерти от коронавируса.

Не самая высокая эффективность препарата не пугает местных жителей. Они продолжают охотно записываться на вакцинацию. В какой-то момент телефонная линия была даже отключена из-за слишком большого количества звонков.

Подобное желание можно объяснить тем, что главным преимуществом вакцины Janssen является то, что для неё требуется только одна доза, в отличие от других одобренных вакцин, где необходимо два укола для оптимальной защиты от коронавируса. Как правило, на вакцинацию препаратом Janssen записывается молодёжь, которая скорее хочет привиться и выехать за границу летом.

В интервью изданию RTL 18-летняя Сара Боттенхэфт из Амерсфорта заявила, что была готова звонить по трём телефонам, лишь бы поскорее записаться на вакцинацию. Ей удалось это сделать с 300-го раза.

Все линии были заняты. После часа звонка на трёх телефонах мой отец внезапно услышал голос и побежал в другой конец комнаты, в которой я сидела. Это огромное облегчение, что мы сделали это, и что скоро, наконец, придёт моя очередь, — радовалась девушка.

Некоторые местные жители просто хотят побыстрее сделать прививку. Например, ещё один собеседник рассказал, что у него нет особых планов на лето. Он просто рад, что сможет наконец-то вакцинироваться от коронавируса.