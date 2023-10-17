Запил после подставы от Зеленского: от чего умер Сивохо, его последние дни Артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения

Фото: Соцсети

Сергей Сивохо

Стало известно о смерти шоумена Сергея Сивохо. Представители артиста заявили о его кончине. Ранее, в ночь на 17 октября, член Общественной палаты России Анна Ревякина сообщила в своем Telegram-канале, что состояние актера критическое. По ее словам, родственники собирались отключить его от ИВЛ. Кем был шоумен, на каком посту работал с президентом Украины Владимиром Зеленским и чем болел — в материале NEWS.ru.

Последние дни Сивохо, чем болел

В пресс-службе Сергея Сивохо подтвердили, что он скончался 17 октября рано утром в одной из немецких клиник. Слова представителей юмориста цитируют украинские СМИ. Ему было 54 года.

Член Общественной палаты России Анна Ревякина ранее писала, что его собирались отключить от аппарата жизнеобеспечения из-за «безнадежности ситуации». «У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — отметила Ревякина.

Причиной смерти артиста назвали тяжелую и продолжительную болезнь. Проблемы со здоровьем у Сивохо были давно, поэтому о нем и не было слышно в последние годы. В прошлом году его коллега по ситкому «33 квадратных метра» Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) показала его фото, на котором он выглядит похудевшим и изменившимся — Сивохо всегда отличался крупным телосложением.

«Я знаю, что у него и до этого были большие проблемы со здоровьем, с сердцем, у него был большой вес, потом он похудел, но все равно это, видимо, сказалось. У него с детства была астма, он курил много. Все это, видимо, сложилось и повлияло. Неожиданно случилось... 54 года — не возраст», — рассказал NEWS.ru артист Олег Комаров, с которым Сивохо играл в КВН и поддерживал дружеские отношения.

Также о его смерти высказалась подруга Светлана Бердецкая. «Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 05:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, великолепный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Сережа», — отметила знакомая Сивохо.

Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский

Карьера Сивохо: КВН, шоу, сериалы

Карьера Сергея Сивохо началась в 1990-х, когда он попал в команду КВН Донецкого политехнического института, которая позже объединилась с ребятами Уральского политеха. Они вместе создали «Дрим Тим». Сивохо был одним из самых ярких участников, его образ обаятельного толстяка запомнился многим зрителям.

«Он вообще был очень веселый человек, хорошо шутил, сам писал шутки. Очень органичный артист, хотя образования актерского он не имел, но его органики хватало, чтобы быть актером», — добавил в разговоре с NEWS.ru Олег Комаров.

Сивохо также играл в «Сборной СНГ», «Сборной XX века» и был куратором «Интер лиги» КВН. Он участвовал в разных телешоу и телепрограммах, снялся в нескольких десятках фильмах и сериалах, среди которых «Счастливы вместе» и «Моя прекрасная няня». Он также был совладелецем и продюсером «Мега-радио», где выступал в качестве радиоведущего.

Как Сивохо связан с Зеленским

Сергей познакомился с будущим президентом Украины Зеленским, когда еще играл в КВН. Сивохо некоторое время был продюсером студии «Квартал-95» — компании, учрежденной Владимиром, которая производит юмористический контент и занимается концертной деятельностью.

«Вся эта когорта (участники КВН с Украины. — NEWS.ru) познакомились в КВН. После 2014 года Сергей переехал (из Донбасса. — NEWS.ru) в Киев, и так или иначе они общались (с Зеленским. — NEWS.ru). Все кэвээнщики рано или поздно попадали в орбиту „Квартала-95“, потому что это было довольно мощное явление», — рассказал NEWS.ru редактор Высшей лиги КВН, сценарист Михаил Марфин.

Как Сивохо хотел решить проблемы Донбасса

С октября 2019 года по март 2020 года Сивохо занимал пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Я уверен, что это было его искреннее желание что-то сделать для решения проблемы Донбасса, — отметил Марфин. — Но мы никогда не касались в общении с ним таких тем».

Как писал при жизни Сергей Сивохо в соцсетях, он планировал отвечать только за гуманитарную политику, за «работу с людьми и смыслами».

Как Зеленский подставил Сивохо

В марте 2020 года он должен был выступить с презентацией плана мирного урегулирования конфликта, но его прервали украинские националисты. Сивохо оскорбляли и сбили с ног.

После этого депутаты Верховной рады обратились к Зеленскому с предложением отстранить артиста, который «вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины». Президент Украины не стал защищать давнего коллегу по юмористическому цеху, и Сивохо был уволен с поста.

Артист начал выпивать после этого случая, как писали украинские СМИ. Он также много раз болел пневмонией, что сильно подорвало его ослабленное алкоголем здоровье.

Несмотря на такой шаг Зеленского, Сергей поддерживал отношения с ним. Об этом он рассказывал «Ъ» перед началом СВО. В Донецке артист не был с 2014 года. «Мне просто по-человечески там хочется побывать, не только по работе, просто я люблю этот город. Я жил там все время, сколько меня ни звали в Киев, в Москву, в США, в Германию поработать. У меня база была в Донецке. Там дом: я поехал, поработал какое-то время, вернулся. Мне там комфортно, это самый замечательный город для меня», — говорил Сивохо.

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