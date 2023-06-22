Запасы кислорода на пропавшем в Атлантике батискафе закончились

Фото: Ocean Gate

Запасы кислорода на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» закончились. По расчетам береговой охраны, это должно было произойти в 14:08 мск, сообщает Sky News. По мнению экспертов, продлить кислород экипажу могло помочь снижение частоты дыхания и уменьшение количества движений.

Запасы кислорода на борту пропавшего батискафа, о которых сообщала Береговая охрана США, истекло несколько минут назад, — говорится в сообщении.

Искать батискаф начали 19 июня. Первая надежда на спасение появилась лишь совсем недавно — поисковые службы сообщили о «подводных шумах», пойманных в зоне операции. Однако из-за большой площади поисков определить точный источник звука, а также место, откуда он доносится, почти невозможно.

По мнению участников спасательной операции, любые мероприятия на такой глубине занимают как минимум несколько недель. В случае если батискаф обнаружат прямо сейчас, на его поднятие уйдет не менее двух часов.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.