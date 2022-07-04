Западу предрекли потерю репутации в случае конфискации российских активов Аналитик Гуреев: конфискация российских активов Великобританией ударит по репутации Запада

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Конфискация Великобританией российских активов ударит по репутации Запада, заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. Сотни лет в странах Запада действовал принцип неприкосновенности частной собственности, но под влиянием политики ситуация меняется, сообщил он в разговоре с «360».

Это в первую очередь урок для таких стран, как Индия, как Саудовская Аравия, вся Латинская Америка и Африка. <...> Репутационные издержки, которые западные страны вынуждены будут отдавать за сиюминутную возможность нагадить России, будут стоить очень дорого. Поэтому решения, которые принимает Запад сегодня, — это выстрел себе в колено, — сказал Гуреев.

О том, что Великобритания рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российский активов для последующей передачи Украине, сообщила главы МИД страны Лиз Трасс. Она отметила, что реализация этой инициативы требует создания специальной законодательной базы. Известно, что в общем власти стран ЕС заморозили порядка $14,6 млрд российских активов.

Ранее заместитель главы Минюста США Лиза Монако заявила о надеждах администрации Белого дома, которые связаны с предпринимаемыми конгрессом шагами по передаче Украине активов, изъятых у предпринимателей России. В частности, речь идет о яхтах, самолётах, банковских счетах.