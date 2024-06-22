Западу объяснили, почему Россия больше не нуждается в нем Экс-дипломат Австралии Кевин: Россия побеждает и больше не нуждается в Западе

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Россия побеждает в противостоянии с Евросоюзом и НАТО как на поле боя, так и в масштабной информационной войне, развязанной против нее, заявил ТАСС эксперт в области международной политики Тони Кевин. По его словам, РФ больше не нуждается в сотрудничестве с Западом, так как уже наладила торговлю в нескольких регионах.

Россия сейчас вообще не нуждается в Западе. Благодаря стратегическому соглашению с Китаем и процветающей торговле с Восточной и Юго-Восточной Азией, Индией и Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой как гражданская, так и военная экономика РФ стремительно развиваются, — объяснил бывший австралийский дипломат.

По завершении своего двухнедельного визита в Москву, Кевин отметил, что информация о России, распространяемая в западных СМИ, не соответствует увиденному им. Он назвал потоком лжи ту информацию, которую публикуют западные средства массовой информации касательно конфликта на Украине.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, заявил, что решение о том, с кем Москве заключать договоры и кому помогать, является прерогативой исключительно российских властей. Он отметил, что Россия не собирается выслушивать мнение коллективного Запада на этот счет.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия намерена подсчитать ущерб, полученный от санкций Запада. Он подчеркнул, что Москва в дальнейшем предъявит счет.