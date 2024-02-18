Западных союзников Украины в Мюнхене «накрыла тень» Politico: участники конференции в Мюнхене разуверились в победе Киева

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство участников Мюнхенской конференции по безопасности скептически относятся к шансам Украины победить Россию, пишет Politico. Репортеры издания утверждают, что на мероприятии царит мрачная атмосфера, и саммит «накрыла тень». По словам журналистов, участники конференции задаются вопросом, сможет ли, в случае одобрения, новый пакет помощи США помочь Украине хоть чего-то достичь. В победе Киева убеждены только его самые стойкие сторонники, говорится в материале.

Но большинство присутствующих не готовы сказать это, и <...> за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем — а то и вообще, — отмечает газета.

Ранее немецкий журналист Штефан Ауст в эфире канала Das Erste допустил, что ВСУ не удастся одержать победу в конфликте против России и вернуть потерянные территории. По его мнению, нужно немедленно начать мирные переговоры.

В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан обещал, что Будапешт будет делать все возможное для прекращения огня и начала переговоров по Украине. Но, по его мнению, конфликт в 2024 году не закончится. Орбан добавил, что Россия с 2008 года неуклонно набирает силу, и Москва никогда не примет членство Киева в НАТО и Евросоюзе.