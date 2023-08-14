Западных политиков обвинили в незнании причин конфликта на Украине Журналист Гителинк: на Западе не знают истинных причин украинского конфликта

Фото: МО Украины

Западные политики и СМИ не знают истинных причин украинского конфликта, заявил голландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк в интервью РИА Новости. По его словам, большинство из них не вникают в историю вопроса и занимаются пропагандой.

Я думаю, что западные политики и СМИ не понимают в полной мере истоков конфликта на Украине. Большинство политиков и СМИ не знают его истории, они отталкиваются только от того, что произошло 24 февраля 2022 года, — сказал Гителинк.

Журналист отметил, что истоки конфликта лежат в 1990-х годах, когда усилилась политика НАТО по расширению на восток.

Гителинк также указал, что население территорий, которые сегодня находятся под контролем российских войск, хочет быть с РФ и говорить на русском языке. По словам журналиста, об этом знают не только в России, но и на Украине, включая ее президента Владимира Зеленского. Однако западным политикам и журналистам это неизвестно, поскольку они не занимаются изучением данного вопроса.

Ранее обозреватели американского издания Harper’s Magazine писали, что расширение НАТО на восток было опасным и бесцеремонным. По их мнению, решившись на этот шаг, Вашингтон развязал политику, которая «восстановит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом». Кроме того, роль, которую выбрали для себя США, привела к конфликту, и теперь мир оказался на пороге ядерной войны.