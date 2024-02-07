Западные журналисты отвергли обвинения Карлсона насчет интервью с Путиным Журналист BBC Розенберг опроверг слова Карлсона об отсутствии интервью с Путиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондент BBC News Стив Розенберг

Корреспондент BBC Стив Розенберг на своей странице в Twitter (X) опроверг заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что кроме него ни один западный репортер не пытался взять интервью у президента РФ Владимира Путина. По словам Розенберга, с начала СВО его редакция несколько раз обращалась с такой просьбой к Кремлю.

Интересно слышать, как Такер Карлсон утверждает, что «ни один западный журналист не удосужился взять интервью» у Путина после [начала СВО на Украине]. За последние 1,5 года мы направили в Кремль несколько запросов. Нам всегда отвечали «нет», — заявил Розенберг.

Схожим образом на слова Такера отреагировала журналист CNN Кристиан Аманпур. Она написала в Twitter (X), что ее коллеги добиваются разговора с Путиным буквально каждый день с начала СВО.

Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся брать интервью у президента Путина каждый день с момента начала боевых действий на Украине? Это абсурдно — мы продолжим просить об интервью, как делаем это уже много лет, — написала Аманпур.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Путина. По словам представителя Кремля, беседа состоялась 6 февраля. Песков отметил, что в последние два года иностранные СМИ регулярно запрашивали интервью с главой государства, но все это были западные медиа, которые занимают «исключительно однобокую позицию».

Также Песков подчеркнул, что Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от западных СМИ. Он отметил, что точка зрения телеведущего не является ни пророссийской, ни проукраинской.