США, Великобритания и другие страны Запада осудили атаку Ирана на Израиль

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Члены Конгресса США от обеих партий выразили свою полную поддержку Израилю и его праву защищаться от Ирана, сообщает ABC News. Они также призвали президента Джо Байдена увеличить помощь Тель-Авиву и ужесточить меры по отношению к Тегерану. Свое осуждение действиям Ирана высказали представители и других стран Запада.

Лидер Республиканской партии в сенате Митч Макконнелл в исключительно резком заявлении призвал администрацию возглавить международные усилия, направленные на то, чтобы наложить на Тегеран достаточные санкции и положить конец его агрессии как на израильской земле, так и по всему региону.

Также стало известно, что палата представителей на следующей неделе изменит график. Как сообщил лидер ее большинства Стив Скализ, сенаторы рассмотрят закон, который поддерживает Израиль и привлекает к ответственности Иран.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон развернет на Кипре дополнительные самолеты Королевских ВВС после нападения Ирана на Израиль. Это будут как истребители, так и дозаправщики, что позволит перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак самым решительным образом осудил нападение Ирана на Израиль. Он добавил, что вместе с союзникам вырабатывает меры по стабилизации ситуации и предотвращению большего кровопролития.

Иран еще раз продемонстрировал, что намерен посеять хаос у себя на заднем дворе, — подчеркнул британский политик.

Прочие западные политики также осудили Иран и выразили поддержку Израилю. Свою позицию обозначили канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД республики Анналена Бербок, канцлер Австрии Карл Нехаммер, и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, МИД Польши, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, спикер палаты представителей США Майк Джонсон и канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея.

Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и ударных беспилотников, большинство из которых перехвачены, информировал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его данным, более 10 ракет были перехвачены за пределами страны.