Западные и украинские чиновники призвали ВСУ выйти из Артемовска WSJ: чиновники и аналитики Запада и Украины призвали ВСУ покинуть Артемовск

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска покинуть Артемовск для смещения на новую линию обороны, пишет газета The Wall Street Journal. Издание подчеркивает, что ряд западных и украинских чиновников, военных и аналитиков обеспокоены тем, что Киев позволил втянуть себя в битву за город «на условиях России».

Некоторые из них (западных и украинских чиновников и аналитиков) утверждают, что имеет смысл отойти на новую линию обороны на высотах западнее Бахмута (Артемовска. — NEWS.ru), пока такой отход еще можно организовать, — говорится в статье.

Отмечается, что из-за битвы за Бахмут украинские военные растеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части города. Штурмовые отряды ведут бои в городе, ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника.

Военный эксперт Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что взятие под контроль российских сил Соледара является шагом к обвалу обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. По его словам, попытки зачистить предполье между Лисичанском и Славянском предпринимались летом 2022 года, но подвижки появились сейчас.

Соледар считается стратегически важным городом для Украины, поскольку находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. В этом районе украинские военные соорудили мощные оборонительные укрепления.