Западные аналитики назвали лучший подарок к юбилею НАТО Аналитик Ортель: роспуск НАТО стал бы лучшим подарком к его юбилею

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS/Global Look Press

Роспуск НАТО стал бы лучшим подарком к 75-летнему юбилею Альянса, который отмечается 4 апреля, считает американский аналитик Чарльз Ортель. По его словам, которые приводит РИА Новости, миру было бы значительно лучше, если бы отдельные члены организации концентрировались на собственных интересах.

Конец НАТО, когда отдельные члены Альянса финансировали бы собственную безопасность и концентрировали внимание на собственных и истинных национальных интересах, был бы прекрасным вкладом в мир на планете, — говорит эксперт.

Он считает, что Альянс пережил необходимость своего существования после распада СССР и падения железного занавеса. С того времени НАТО преследует «провал за провалом», за каждый из которых платилась несоизмеримая цена. Эту точку зрения разделяет и канадский историк, основатель журнала Canadian Patriot Review Мэтт Эрет.

Трудно комментировать юбилей организации, которая вовсе и не должна была существовать и чей неправомерный мандат был нивелирован еще три десятилетия назад, — добавил он.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что диалог между РФ и НАТО не поддерживается из-за курса Альянса на подрыв безопасности РФ. По его словам, он не возобновится до тех пор, пока США и их союзники не изменят свою агрессивную риторику.