Запад заподозрили в планах расколоть БРИКС через одну из стран-участниц Политолог Журавлев: Запад попытается расколоть БРИКС с помощью Индии

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Нарендра Моди

Страны Запада, не заинтересованные в развитии БРИКС, попытаются расколоть организацию изнутри, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. Он предположил, что для достижения этой цели Запад будет использовать Индию, чтобы «сыграть на противоречиях», существующих между странами-участницами объединения.

Сейчас у Запада акцент на внутренний раскол в БРИКС. Пока Запад пытается справиться с угрозой БРИКС тем, что пытается перетянуть на свою сторону некоторых членов организации. В частности, речь об Индии, которая вошла в G7 и у которой есть противоречия с Китаем, — отметил эксперт.

Он пояснил, что сегодня Индия во многом конкурирует с Китаем на мировом рынке, также две страны имеют нерешенные территориальные споры между собой, и Запад надеется перетащить Нью-Дели на свою сторону. Так, Индии обеспечили членство в «большой семерке», ей активно помогают увеличивать объем производства товаров потребления и их сбыт на мировых рынках, таким образом ограничивая китайский экспорт.

При этом Журавлев не взялся предсказать, по какому пути может пойти Индия.

Несмотря на усиленную антизападную риторику, Индия объективно идет в фарватере Запада. <...> Тут большой вопрос, что окажется для Индии сильнее — ее идеологическая и политическая позиция как независимой державы или экономические интересы индийского олигархата, — резюмировал политолог.

24 августа лидеры стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.