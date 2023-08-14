Запад задумался о новом наступлении ВСУ: новости СВО на утро 14 августа

Фото: Социальные сети

Страны Запада задумались начать подготовку Вооруженных сил Украины к возможному наступлению весной 2024 года, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, чиновники из США и Европы надеялись, что летнее контрнаступление ВСУ будет иметь успех и принудит РФ к переговорам к зиме, однако их надежды не оправдались.

Средства ПВО России пресекли очередную попытку Украины атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что дрон противника был сбит вечером 13 августа. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Истребители Су-34 ВКС РФ группировки «Юг» поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе Белой Горы, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Российские военные также нанесли удары по складу боеприпасов и двум пунктам временной дислокации противника.

Бойцы группировки «Центр» отразили две атаки украинских войск на Сватовском направлении, заявил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук. Потери ВСУ, по его словам, составили 10 человек. Офицер также рассказал, что ВС РФ нанесли удар по штурмовым группам мехбригад ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив БМП, пикапы, бронированную машину и 120-миллиметровый миномет противника.

Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе населенного пункта Урожайное, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Офицер также отметил, что ВС РФ поразили опорный пункт украинских сил у Марьинки и ударили по местам скопления сил противника у Старомайорского и совхоза «Октябрь».

Фото: МО РФ

В ночь на понедельник, 14 августа, власти Украины объявили воздушную тревогу сразу в восьми областях. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сирены звучали в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Спустя некоторое время издание Klymenko Time сообщило о нескольких взрывах, прогремевших в Одессе. Еще через час агентство УНИАН заявило, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы, а в регионе объявили воздушную тревогу.

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. По его словам, ВСУ каждый день отвечают на действия российских военных в ходе спецоперации.

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадал пожилой мужчина. Украинские войска вечером 13 августа также ударили 152-мм снарядами по Николаевскому и Калининскому районам Горловки.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине достиг самой опасной точки. Он высказал мнение, что неудачи ВСУ привели к тому, что страна оказалась на грани развала. Кроме того, офицер отметил, что все больше жителей США выступают против выделения военной помощи Киеву.

Фото: МО Украины

Британское издание The Guardian сообщило, что украинские саперы приходят в отчаяние из-за огромного количества мин перед укрепрайонами ВС РФ. В издании отметили, что во многом именно мины помешали ВСУ в ходе контрнаступления.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что с февраля 2022 года совокупная помощь Украине от европейских государств составила €20 млрд. Лидером по объему поставок вооружения ВСУ стала Германия, передавшая Киеву за полтора года оружия на сумму €7,5 млрд.

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