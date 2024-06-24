Запад забил тревогу после визита Путина в КНДР AP: визит Путина в КНДР стал тревожным сигналом для Запада

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Поездка президента России Владимира Путина в КНДР стала тревожным сигналом для Вашингтона и Сеула, пишет The Associated Press. Журналисты объясняют это тем, что в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины глава РФ готов бросить вызов интересам западных стран.

За улыбками, воздушными шарами и пышной красной дорожкой визита президента Владимира Путина в Северную Корею на прошлой неделе прозвучал сильный сигнал: в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада, — говорится в статье.

Соглашение, которое президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в рамках встречи, предусматривает взаимную военную помощь Москвы и Пхеньяна в случае нападения на одну из сторон. Путин также объявил, что РФ оставляет за собой право предоставить Северной Корее свои вооружения. Такой шаг может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, отметили авторы материала.

Заключение договоренности стало ответом российского президента на передачу НАТО вооружений Украине для нанесения ударов по РФ, пришли к выводу аналитики. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Путин и Ким Чен Ын подписали по итогам двусторонних переговоров.

Ранее президент России заявил, что страна может рассчитывать только на себя в вопросе военной техники. Владимир Путин назвал это базой. По словам президента, «никто ничего с протянутой рукой не подаст».