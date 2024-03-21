Запад встревожили новости о вводе в строй российской АПЛ «Лошарик» Аналитик Шлепченко: АПЛ «Лошарик» может работать с объектами на дне океана

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Российская атомная подводная лодка проекта АС-31, более известная под шутливым названием «Лошарик», будет введена в строй уже летом, и эта новость серьезно обеспокоила страны НАТО, рассказал «Царьграду» аналитик Влад Шлепченко. Он отметил, что хотя АС-31 и не несет на борту оружие, этот глубоководный аппарат способен работать с объектами на дне океана и противостоять планам Альянса по обострению «коммуникационных подводных войн».

Как отмечает издание, «Лошарик» был назван в честь героя советского мультфильма — лошадки, собранной из жонглерских шариков. АС-31 состоит из круглых титановых обитаемых батисфер, объединенных легким корпусом. Эта конструкция позволяет аппарату выполнять задачи на глубинах, недоступных для большинства батискафов.

В НАТО подлодке дали кодификацию NORSUB-5 и отметили, что эта подводная лаборатория с ядерным реактором, способная передвигаться по морскому дну на специальных колесах, «идеально подходит для осуществления многих видов подводной деятельности, которые Североатлантический альянс считает угрозой для себя». По словам Шлепченко, «Лошарик» может оказаться для Запада опаснее, чем любой подводный крейсер стратегического назначения.

Он оснащен оборудованием для работы с внешними объектами. А ими может оказаться что угодно: стенка подводного нефтепровода, оптоволоконный кабель, по которому, например, идет обмен информацией между Лондонской и Нью-Йоркской биржами. Что будет, если они внезапно утратят возможность мгновенно обмениваться информацией? — задал вопрос эксперт.

Он напомнил, что коллективный Запад расположил огромное количество критически важной инфраструктуры на морском дне, в пределах рабочих глубин «Лошарика».

Ранее глава северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил, что использование российскими военными атомных подлодок типа «Северодвинск», оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», представляют угрозу для всей Северной Америки. По словам военного, под потенциальным ударом окажется большая часть объектов важной инфраструктуры на континенте.