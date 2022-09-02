Запад вспомнил о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО TNI: Запад ошибся, оставив без внимания предостережение Путина о нерасширении НАТО

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Страны Запада во главе с США допустили стратегический просчет, продолжив расширение НАТО на восток, хотя о недопустимости подобного шага их предупреждала Москва. Такое мнение в статье для журнала The National Interest высказал американский профессор международных отношений Чарльз Купчан.Он, в частности, напомнил о Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году. Тогда лидер российского государства назвал принятие новых членов в альянс «серьезной провокацией».

У Москвы существуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону ее границы с Украиной протяженностью более тысячи миль, — написал профессор.

Он также подчеркнул, что Штаты зря не учли геостратегические реалии по вопрос и проигнорировал и интересы Москвы и ее право на безопасность.

Крупным державам, независимо от их идеологических взглядов, не нравится, когда другие крупные державы забредают на их задний двор, — пояснил Купчан.

Gо его мнению, подобная недальновидность особенно удивляет на фоне того, как Вашингтон следит за безопасностью собственных границ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада не смогут дать никаких гарантий безопасности Украине, поскольку это будет равно самоубийству. Он подчеркнул, что это «прямой результат» специальной военной операции. Бывший президент России уверен, что даже Соединенные Штаты не смогут предоставить никаких гарантий безопасности Украине, поскольку американцы «работают только на себя».