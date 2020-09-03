Запад возмутился отравлением Навального: возможны секторальные санкции

Западные политики и пресса отреагировали на заключение немецких экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Официальные лица пригрозили Москве санкциями, а журналисты поспешили заключить, что покушение выльется в полномасштабный международный кризис.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с помощью отравления оппозиционного политика пытались заставить замолчать и Берлин совместно со своими союзниками разработает скоординированный ответ на эти действия. Другие лидеры потребовали от России объяснений.

Я решительно осуждаю использование боевого нервно-паралитического агента. Это только усиливает необходимость полного и прозрачного расследования инцидента со стороны России. Мы будем консультироваться с Германий и другими союзниками по НАТО относительно дальнейших шагов, — добавил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Судя по заявлениям зарубежных лидеров, «мячик» сейчас находится на стороне Москвы и только от неё зависит, будут ли введены санкции и насколько жёсткими они станут. Если Россия проведёт расследование покушения и назовёт виновных, то у Запада не будет повода вводить ограничительные меры.

Однако американский телеканал CNN считает такой вариант развития событий маловероятным. Его статья, посвящённая выводам немецких экспертов, озаглавлена «Отравление Навального „Новичком“ вызывает вопросы к России. Мир вряд ли получит ответы».

Единственная вещь, которую можно знать наверняка: возможное покушение станет полномасштабным международным кризисом, — заключает вещатель.

Телеканал приводит цитаты российских официальных лиц, из которых ясно, что Москва не собирается признавать свою вину за случившееся. История с применением «Новичка» в Солсбери повторяется, лишь с той поправкой, что повторное применение нервно-паралитического агента — ещё более возмутительный и наглый шаг, считают в CNN.

Следовательно, реакция Запада на отравление Навального должна быть более жёсткой, чем в случае со Скрипалями, добавляет французская газета Liberation.

Германия, похоже, больше не хочет довольствоваться дипломатическими каналами, — подчёркивают в издании. — Тем более что большая часть общественности считает: Меркель и её союзники должны прекратить свою политику невмешательства.

В Германии всё чаще звучат призывы отказаться от проекта российского газопровода «Северный поток — 2» в наказание за инцидент с Навальным. Но позиция Берлина по этому вопросу двойственная: ранее Ангела Меркель заявляла, что проект будет реализован в любом случае. С другой стороны, после подтверждения диагноза российского оппозиционера требования пересмотреть своё отношение к газопроводу начали звучать даже в её собственной партии.

Ангела Меркель Hayoung Jeon / Pool/Global look Press

Пора проводить реальную европейскую внешнюю политику, иначе Путин больше не будет воспринимать Европу всерьёз, — заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Германии и член партии ХДС Норберт Рёттген.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru согласился, что дальнейшие шаги Запада будут зависеть от реакции Москвы.

Необходимо также учитывать и то, как будет меняться общий фон в отношениях между Россией и Западом. А это зависит в большей степени от того, как будут развиваться события в Белоруссии. А так, угроза санкций, конечно, существует, как и формальные основания для их введения. Уже понятно, что Россию будут обвинять в нарушении международной конвенции о запрещении химического оружия. Далее возможны два варианта. Либо это будут символические санкции, скорее всего, в отношении тех людей, которые могут быть каким-то образом связаны с производством, хранением и использованием химического оружия. Но это в лучшем для нас случае. Это будет, скорее, политический сигнал, чем стремление существенно осложнить жизнь. Возможны, конечно, и более серьёзные санкции, которые будут распространяться на отдельные сектора российской экономики: дополнительные ограничения на сотрудничество с российскими финансовыми институтами или касающиеся энергетического сектора. В любом случае ничего хорошего для нас в этом нет. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам гендиректор Российского совета по международным делам