На Западе увидели в выступлении Путина сигнал об успехе России в СВО Sky News: внешний вид Путина говорит об успехе российских военных в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступление президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции и его внешний вид говорят об успехе российской армии в зоне специальной военной операции, предположил обозреватель Sky News Шон Белл. При этом он признал, что западные лидеры после неудачного контрнаступления ВСУ поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха.

Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу, — заявил Белл.

Он добавил, что Запад все больше обсуждает рост потерь среди украинцев в случае продолжения боевых действий. В такой ситуации «неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновленным», подчеркнул журналист.

В ходе прямой линии 14 декабря Владимир Путин сообщил, что мир на Украине наступит после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты. В числе таковых была заявлена демилитаризация страны.

Он также сказал, что весь юго-восток Украины всегда являлся пророссийским, это исторически территории России. По мнению Путина русские и украинцы — один народ. То, что происходит на Украине, является трагедией, похожей на гражданскую войну между братьями, отметил президент.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Украина сегодня почти никаких вооружений уже не производит, все им привозят «на халяву». Однако эта «халява» заканчивается, отметил он.