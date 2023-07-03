Запад уличили в намерении использовать ЗАЭС для вступления в конфликт Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty|Global Look Press

Поддерживающие Киев страны Запада намерены использовать инцидент на Запорожской АЭС для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине в качестве стороны конфликта. Такую версию выдвинул в беседе с ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москву настораживают участившиеся заявления Киева о минировании ЗАЭС. Он подчеркнул, что миссия МАГАТЭ, посетившая станцию, могла убедиться в несостоятельности этих заявлений.

Агрессивные западные политики готовы пойти на все. Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте, — сказал Карчаа.

По его мнению, именно для этого формируется образ России как страны, способной осуществить акт ядерного терроризма. Карчаа считает, что подобный инцидент будет квалифицирован как угроза для европейского и мирового сообщества.

Это не провокация. <...> В этот раз они не имитируют угрозу, они ее намерены реализовать. Во всяком случае вероятность этого как никогда высока, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что территория Запорожской АЭС должна быть защищена от обстрелов вне зависимости от хода боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что гарантий безопасности для атомной станции требуют страны G20 и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подготовкой ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева занимаются спецслужбы Великобритании. По его словам, британцы сотрудничают с Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины и разрабатывают сценарий провокации.