Завтра, в Страстную пятницу, когда католики всего мира будут настраиваться на празднование Пасхи, папа Франциск, который вначале жёстко осудил начало нашей операции на Украине, задумал провести своеобразный гуманистический перформанс, если такой термин уместен. Дело в том, что римский первосвященник намерен пригласить к несению Креста Господня двух женщин — русскую и украинку — Ирину и Альбину. Обе уже давно обосновались в Вечном городе, став как бы мостиками между разными культурами. И их совместное появление в особый день должно символизировать, видимо, возможность примирения в день поминовения мук христовых.

Естественно, что такая инициатива папы вызвала бурное возмущение украинского посольства. Незалежные дипломаты, пребывающие в состоянии постоянной антирусской истерии, давно не связывают себя рамками дипломатического этикета. Особенно на ниве попрания положений Венской конвенции, как известно, отличается украинский посол в Берлине Андрей Мельник, который в своей безграничной наглости на днях дошёл до того, что вслед за своим президентом объявил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера персоной нон грата. Тут уж и в односторонне толерантной Германии раздались требования объявить персоной нон грата самого посла, который давно откровенно поучает местные власти. Вряд ли Берлин пойдёт на такой шаг, но политический мейнстрим всё-таки меняется.

Удивительно, но даже несгибаемые корреспонденты ВВС вдруг стали сомневаться в том, что ракета, убившая десятки человек у вокзала в Краматорске, была выпущена российской армией. Вдруг рассмотрели номер обнаруженной хвостовой части, вспомнили, что системы «Точка-У» давно не стоят на российском вооружении. И пришли к предварительному заключению, что вообще-то подобные средства есть у украинской 13-й ракетной бригады и что такими векторами поражали Харцызск и другие донбасские города.

Части ракеты «Точка-У». Краматорск. Украина Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но вот что удивительно: такое прозрение по времени практически совпало с захватом нашими силами в плен английского наёмника, уроженца Ноттингема Эйдена Эслина. Может, это простое совпадение. Но нельзя исключить, что почти благожелательный жест со стороны ВВС — прелюдия к разговору о помиловании «солдата удачи». Кто знает. Одно дело украинцы, другое — подданные королевы. Их-то жалко.

Не исключено, что разговоры о возможном нахождении в катакомбах «Азовстали» высокопоставленных французских офицеров уровня полковников заставляет и Эммануэля Макрона менять свои подходы к конфликту на Украине. Ведь для него явление миру его пленных соотечественников, да ещё накануне второго тура президентских выборов, смерти подобно. А с другой стороны, французские лидеры должны демонстрировать свою хотя бы некоторую независимость, дабы понравиться своему электорату.

Вот Макрон и заявляет, что предпочитает быть «осторожным с терминами, потому что русские и украинцы — братские народы». Кто бы подумал! Но это его ответ заокеанскому властелину после того, как Джо Байден обвинил Россию в геноциде.

Конечно, все проявления такого чистого разума пока не меняют общей картины густой русофобии. Но любая дорога к храму истины начинается с первого шага.