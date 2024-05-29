«Запад терпит»: в РФ оценили реакцию Зеленского на решение Байдена Постпред Ульянов: Запад терпит указания Киева

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Западные страны терпят указания Украины, как им следует поступать, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале. По его мнению, именно об этом говорит недовольство украинского лидера Владимира Зеленского тем, что его американский коллега Джо Байден не будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Киев диктует Западу, что и когда делать. Запад это терпит. Политические соображения преобладают, — резюмировал постпред.

Ранее Зеленский счел «не очень сильным» решение американского коллеги Джо Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии. Он подчеркнул, что хотел бы видеть на мероприятии американского коллегу.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Марков отметил, что Байден приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в США перед началом конференции в Швейцарии. Он назвал это сенсацией.

При этом киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник заметил, что в случае, если Байден не появится на мероприятии, это будет «сигнал западному миру». Аналитик обратил внимание, что в заявлениях некоторых представителей украинских властей можно почувствовать нотку обиды на США, которая появилась после того, как стало ясно, что Байден, вероятнее всего, не посетит встречу.