Запад вновь сорвал заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Совет Безопасности ООН второй раз за неделю из-за позиции Запада не смог провести запрошенное Россией заседание, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии, передает ТАСС. При голосовании, инициированном Францией, по повестке дня за эту тему высказались шесть стран и воздержались девять. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил агентству, что из-за Великобритании, США и Франции, Совбез оказался в крайне неприглядной ситуации. Орган получил серьезный удар по репутации, подчеркнул он.

Фрaнция, Великобритaния и США пожертвовaли ею рaди своего корыстного интересa — любыми средствами не допустить обсуждения нa этой площадке вопросa о нелегитимной aгрессии НAТО против суверенного госудaрствa Югослaвии, — сказал Полянский.

Но «западной тройке» процедурными манипуляциями не удастся стереть последствия действий НАТО, отметил дипломат и напомнил о тысячах погибших и покалеченных мирных жителях. Они были отравлены ураном на территориях, где сейчас отмечается взрывной рост онкологических заболеваний, напомнил Полянский. Он привел мнение экспертов, которые считают, что рак будет преследовать еще 60 поколений Балкан.

Впрочем, российский дипломат ожидал срыва второго заседания Совбеза ООН по преступлениям НАТО через процедурные махинации. Полянский в своем Telegram-канале объяснил, что в таких случаях срабатывает так называемая «блоковая дисциплина», которая культивируется в НАТО и ЕС. Члены объединений «под угрозой изгнания из стаи» получают одинаковые инструкции и голосуют одинаково, резюмировал представитель РФ.

На днях министр здравоохранения Сербии Даница Груичич сообщила, что после бомбардировок НАТО число раковых больных в стране выросло с 19 тысяч в 1999 году до 40 тысяч в 2021-м. По ее информации, последствиями бомбардировок Югославии также стало почти троекратное увеличение бесплодия у мужчин и рост аутоиммунных заболеваний. Она добавила, что зафиксирована более высокая степень aгрессивности опухолей, которые хуже, чем рaньше, реaгируют на терaпию.