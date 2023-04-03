Запад шепотом обвинил Варшаву и Киев в подрыве «Северных потоков» WP: на Западе допустили причастность Польши или Украины к подрыву «Северных потоков»

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Официальные лица западных стран допускают причастность правительств Польши или Украины к подрывам «Северных потоков». Об этом говорится в материале газеты The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников. Там также отмечается, что ни Европа, ни НАТО не стремятся докопаться до истины при расследовании инцидента.

Как пишет WP, в США и Европе «шепчутся о потенциальной вовлеченности в эту атаку польского или украинского правительств». В издании уточнили, что такие разговоры ведутся на основании первоначальных заключений, сделанных немецкой стороной.

По мнению некоторых чиновников, у Польши мог быть мотив — она была среди самых ярых критиков «Северного потока» с момента появления этого проекта в конце 1990-х годов и предупреждала, что идущий от западной части России до Германии газопровод может привести к энергетической зависимости Европы от Кремля, — говорится в публикации.

При этом отмечается, что на собраниях руководства Европы и НАТО предпочитают обходить тему инцидента на газопроводах, поскольку «лидеры усматривают мало пользы в том, чтобы копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». По словам источников издания, даже если найдется «явный виновник», это не приведет к прекращению поставок оружия Украине.

Ранее сообщалось, что Дания, Германия и Швеция возобновили сотрудничество по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты Welt am Sonntag, в последнее время обмен сведениями между следователями ФРГ и их западными коллегами активизировался.

В свою очередь глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что участие России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» необходимо. Он добавил, что не понимает, почему правительство Германии не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию.