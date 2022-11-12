В Британии предупредили Запад о серьезной угрозе ВСУ со стороны России Британский эксперт по обороне Бронк предупредил об опасности со стороны ВВС РФ

Фото: МО РФ

Странам Запада, которые поддерживают Украину, следует помнить о серьезной угрозе для ВСУ со стороны российской военной авиации, написал в материале для Spectator специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании Джастин Бронк. Он отметил, что не стоит недооценивать мощь ВВС РФ, так как это может стать роковой ошибкой.

Полагаясь на последние исследования института, Бронк пришел к выводу, что самолеты, стоящие на вооружении у ВС РФ, обладают рядом преимуществ, которые позволяют им наносить серьезные потери украинской стороне.

Специалист, в частности, отметил, что российские самолеты оснащены более совершенными радарами. По эффективной дальности, пишет Брок, они оставляют далеко позади радары самолетов, которые стоят на вооружении у ВСУ.

Также, по его словам, у ВС РФ есть истребители с ракетами большой дальности. И они становятся почти неуязвимыми для ответных ударов, благодаря способности бить по бортам, летящим на небольшой высоте.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что не стоит недооценивать «исходящей от Москвы угрозы». Он подчеркнул, что Лондон, как и мировое сообщество, будет и дальше поддерживать украинскую сторону, которая, в свою очередь, продолжит наступать.