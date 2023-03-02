Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары FT: Запад призвал ОАЭ не поставлять РФ товары, которые можно применить в военных целях

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Владимир Зеленский

Страны Запада требуют от Объединенных Арабских Эмиратов остановить экспорт в Россию товаров, включая электронику. Как сообщает издание Financial Times, там опасаются, что Москва может использовать их в военных целях.

По словам источников, особую тревогу вызывает «реэкспорт», когда товары отправляются через ОАЭ, чтобы обойти ограничения. Представители США, Евросоюза и Великобритании недавно посетили ОАЭ, чтобы выразить свою озабоченность тем, что Эмираты могут стать экономическим узлом для пересылки некоторых видов товаров, включая электронику в Россию.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников отмечал, что за три года товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в пять раз, достигнув в 2022 году девяти миллиардов долларов.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо ранее заявил, что компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Турции и ряда других стран могут потерять западные рынки, если продолжат сотрудничество с Россией в обход принятых санкций. Он добавил, что своими действиями бизнес оказывает Москве материальную поддержку и саботирует санкционную политику Вашингтона. Заместитель главы американского Минфина отметил, что США намерены обратиться к крупнейшим мировым банкам с просьбой предупредить своих клиентов, что они могут потерять доступ к финансовым учреждениям, если будет выявлен факт подобного сотрудничества.