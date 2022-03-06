Запад предложил лишить официального представителя России в МВФ должности

США, Великобритания и Канада на фоне специальной операции ВС РФ на Украине собираются лишить исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина почётного звания главы исполнительного совета фонда, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Можин отказался давать комментарии об этой инициативе.

Как сообщили собеседники издания, Канада ещё 25 февраля первая предложила Можину отказаться от должности, на следующий день после начала военной операции России на Украине. Позже Канаду поддержали Великобритания и США.

США стремятся принять любые меры, чтобы помешать России получать выгоду от своих активов в SDR (специальные права заимствования), — сказал представитель Министерства финансов США.

Источники отметили, что Можин «не проявил готовности» покинуть свой пост и по-прежнему неизвестно, существуют ли определённые ключи к реализации этой инициативы трёх западных стран.

Ранее стало известно, что Украина в экстренном порядке запросила у МВФ финансирование в связи с проведением Россией военной спецоперации на территории страны. МВФ изучает возможность выделить Киеву финансовую поддержку на $2,2 млрд, отметила директор фонда Кристалина Георгиева. Позднее МВФ и Всемирный банк сообщили, что совместно занимаются разработкой пакета финансовой поддержки Украины в размере $3 млрд.