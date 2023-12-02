Запад потребовал от ряда стран усилить санкции в отношении Москвы Reuters: США, ЕС и Британия давят на страны из-за нефтяных санкций против РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США, Евросоюз и Великобритания оказывают давление на Панаму, Либерию и Маршалловы острова, чтобы те усилили наблюдение за своими судами, которые могут перевозить российскую нефть стоимостью выше предельной, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Он этих стран требуется обеспечить неучастие кораблей под своими флагами в перевозке российской нефти по ценам выше «ценового потолка».

США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных, — говорится в сообщении.

С 5 декабря 2022 года действуют санкции западных стран в отношении нефти из России. Евросоюз прекратил закупки, а государства G7, Австралия и Евросоюз ввели «ценовой потолок», вводя тем самым ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне $60 за баррель.

23 ноября Reuters сообщало, что крупные судоходные компании из Греции TMS Tankers, Thenamaris и Minerva Marine в течение нескольких недель отказывались транспортировать российскую нефть из-за угрозы санкций со стороны США. По данным агентства, прежде эти европейские компании активно сотрудничали с Россией и получали рекордную прибыль, несмотря на риски западных рестрикций.