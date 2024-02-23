Западные спецслужбы уличили в планировании митингов в Европе «Джокер ДНР»: Запад хочет изъять у РФ замороженные $300 млрд с помощью митингов

Фото: Felix HÃrhager/dpa/Global Look Press

Западные спецслужбы планируют провести митинги в поддержку Украины в 30 странах мира с целью изъятия российских активов, которые были заморожены в 2022 году на сумму $300 млрд, в годовщину начала специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Джокер ДНР». Акции намереваются организовать более чем в 100 городах.

По замыслу кураторов, на митинги выйдут только украинцы, но потом к ним стихийно «по своей воле» присоединится коренное население этих городов. Канал отмечает, что решение по присвоению этих денег давно принято, но западные лидеры хотят сделать «красивую демократическую упаковку этого беспредела».

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что в Великобритании стремительно растет количество бездомных из числа украинских беженцев, которых страны ЕС обещали принять. По словам журналиста, без крыши над головой сейчас остается порядка 7,5%, или 15 тысяч человек от общего числа беженцев.

Также Коц отметил, что ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. При этом он уточнил, что рост числа бездомных приведет к скачку не только криминала, но и к распространению болезней. Такая ситуация, уверен он, в конечном итоге «доконает» британцев.