Запад передал Украине ракеты Harpoon на автомобильной платформе Замглавы Пентагона Лаплант: Украина получила ракеты Harpoon на автомобильной платформе

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Киев получил от западных стран противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»), которые были смонтированы США на автомобильной платформе, сообщил заместитель министра обороны Штатов по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. По его словам, они вошли в очередной пакет поставок оружия Украине, передает Defense News.

Модули «Гарпун» были установлены на грузовике с платформой, а на другом грузовике с платформой — источник питания, и их соединял кабель, — объяснил Лаплант.

Он отметил, что оружие разработали на основе «Гарпунов» морского базирования, поставляемых неназванной ним страной по просьбе неназванной ним страны. Их сняли с кораблей и разместили на грузовиках с платформами. Чиновник назвал созданные ракеты «невероятными инновациями».

Отметим, что в конце мая министр обороны США Ллойд Остин объявил, что противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку Киеву передаст Дания. Копенгаген предоставлял оружие под предлогом помощи «Украине защитить свое побережье».

Недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в странах Европейского союза «истощены» из-за военных поставок Украине. По его словам, Киев обеспечивается «большим потенциалом». В тоже время во время дебатов политик предложил странам — участницам ЕС пополнять арсеналы, объединяя военные заказы.