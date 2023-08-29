Запад одобрил атаки на Крым: чем будут бить, как Москве защитить полуостров Киев будет использовать западное вооружение, но российские ПВО сработают быстрее

Фото: Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В офисе Зеленского заявили, что западные партнеры поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» в Крыму

Западные страны разрешили Киеву наносить удары по Крыму. В офисе украинского президента отметили, что идея «уничтожать все российское» на полуострове получила «абсолютную поддержку». Каким вооружением ВСУ намерены бить по российской территории и как будет защищаться Москва — в материале NEWS.ru.

О чем заявили в Киеве

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове. В связи с этим, по его информации, количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет только увеличиваться.

Он напомнил, что еще год назад западные партнеры Киева отказывались от подобного варианта развития событий.

«Они говорили — „нет-нет, давайте только без этого“. Но сегодня они пришли к абсолютному консенсусу», — рассказал Подоляк.

Как отреагировали в Москве

В Москве незамедлительно отреагировали на угрозы украинской стороны. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Запад юридически доказывает свое участие в военных действиях против России. По его словам, такие заявления «приближают апокалипсис все ближе».

«Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (лат. «право войны». — NEWS.ru) против всех и каждого в странах НАТО. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них», — процитировал Медведев «Откровение» Иоанна Богослова.

Не остались в стороне и власти самого Крыма. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что руководство Украины таким образом поддерживает информационный фон из-за неудач на фронте. При этом он подтвердил, что территория Крыма действительно находится под угрозой. По его мнению, гарантией полной безопасности полуострова станет «уничтожение киевского режима».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Запад юридически доказывает свое участие в военных действиях против России

Какое западное оружие могут использовать ВСУ

ВСУ используют англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты, которые, по сути, все доставляются из других стран, заявил NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

«Но им нужно учитывать, что пока эти ракеты взлетят, они уже будут в прицеле российских воздушно-космических сил. Эти надежды призрачные. Больше им нечем наносить удары по Крыму», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт обратил внимание, что еще один метод атаки на Крым — работа украинской агентуры и диверсантов-террористов, которые время от времени могут исполнять приказы властей Киева.

Как будет защищаться Москва

В Госдуме назвали «фашистским» согласие на удары по российскому полуострову. Депутат от Крымского региона Леонид Ивлев призвал использовать против ВСУ боеприпасы, которые еще не применялись в боях. В их число, по его мнению, могут войти бомбы объемного взрыва, объемно-детонирующие бомбы, термобарические боеприпасы и другие мощные вооружения.

При этом сотрудники Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) пытаются найти решения для уничтожения летательной техники противника. Генеральный директор центра Дмитрий Кузякин сообщил, что специалисты создали FPV-перехватчик (англ. first-person view, «вид от первого лица». — NEWS.ru), который должен ликвидировать не только беспилотники ВСУ, но и низколетящие пилотируемые аппараты. По его словам, их разработка может стать дополнительным инструментом в противовоздушной обороне.

Фото: Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Российские политологи заявляют, что Киев надеется на поставки американских истребителей F-16

В российской армии есть чем отражать удары ВСУ, отметил Дандыкин. Он напомнил о главной базе Черноморского флота в Севастополе, а также указал на почти стопроцентную работу противовоздушной и противодиверсионной обороны.

«Кроме того, приняты еще все меры для защиты Новороссийской военно-морской базы. Не стоит забывать и о корабельном бортовом оружии, и о многоуровневой противовоздушной обороне, начиная от ПЗРК стрелкового оружия, заканчивая С-400», — добавил военный эксперт.

Чем сегодня бьют по Крыму

За последний месяц Крым неоднократно атаковали беспилотниками. В ночь с 24 на 25 августа ВСУ нанесли самый массированный удар по Крыму с начала СВО. По данным Минобороны РФ, на полуостров с территории Украины были отправлены 42 беспилотника самолетного типа. В ведомстве отметили, что 33 из них потерпели крушение, не достигнув своей цели.

Как пишет военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале, ВСУ использовали беспилотники типа Mugin-5 PRO китайского производства. По его данным, БПЛА вылетали с аэродрома Долгинцево близ Кривого Рога и из окрестностей Южного в Одесской области, а в Крым они попали, огибая мыс Тарханкут с запада.

Рожин отметил, что ВСУ изменили привычные точки запуска дронов и их маршруты движения. По его словам, это показывает, что Киев по-прежнему выискивает наименее защищенные районы Крыма. Он отметил, что все цели украинцев на полуострове имеют стратегический интерес.

«Выбор объектов для удара вполне объясним: важные аэродромы, позиционные районы ПВО, учебные лагеря. А попытка налета на ТЭС у Симферополя указывает на желание нанести не только урон по российской армии, но и мирному населению Крыма», — написал Рогожин.

Фото: МО Украины Военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что ВСУ используют беспилотники типа Mugin-5 PRO китайского производства

Зачем ВСУ атакуют Крым

22 августа руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по полуострову словами «еще увидите». Он заявил, что киевские власти хотят уничтожать на полуострове все, что относится к России.

В ответ глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал нанести упреждающий удар по Буданову.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост, которая произошла 12 августа. Таким образом, по его словам, украинские войска отвечают на действия России в ходе СВО. В этой связи Economist писал, что данные о расположении радаров и ПВО операторы украинских беспилотников получают от западных коллег. Источник издания заверял, что 35–40% дронов долетают до зоны расположения целей.

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что атаки дронов на российские территории нужны для поднятия духа в рядах ВСУ и населения страны. Журналисты отмечали, что Киев таким образом показывает, что все еще может наносить удары на фоне медленно продвигающегося контрнаступления.

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