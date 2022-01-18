Запад оценил готовность России к новым санкциям

Россия в достаточной степени подготовлена к возможным новым санкциям, которые может вевсти против неё Запад в случае гипотетического вторжения на Украину. Об этом пишет Financial Times. Также издание отметило, что западные страны, в свою очередь, так и не смогли снизить зависимость от российской нефти, газа и других видов сырья.

Авторы издания отмечают , что подоготовиться к возможным новым ограничениям России помогли, в частности, действия властей, направленные на снижение зависимости от глобальной финансовой системы.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, РФ создала подушку безопасности в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он попомжет защитить экономику. В целом российские финансовые институты также готовы справляться с возможными рисками.



Также в Financial Times отметили начатую президеyтом России Владимиром Путиным дедолларизацию экономики. Соответствующий план правительства страны был поддержан главой государства ещё в 2018 году, он стал ответом на ужесточение санкций США. По данным банка ING, с 2014 по 2019 доля американской валюты в торговых и финансовых потоках страны снизилась на 15-20 процентных пунктов.

Кроме того, Россия снизила зависимость от иностранных инвесторов. При этом Евросоюз так и не предпринял необходимых усилий и продолжает в значительной степени зависеть от российских энергетических ресурсов.

О возможных новых жёстких санкциях в отношении России политики и СМИ заговорили в конце 2021 года. В числе прочего тогда говорилось о возможном отключении страны от системы международных платежей SWIFT. Ограничительные меры могут вступить в силу в случае гипотетического вторжения РФ на Украину.

Позднее сообщалось, что США и ряд европейских стран отказались от идеи отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Вместо этого были предложены другие экономические санкции, которые затронут крупнейшие российские банки в случае вторжения Вооружённых сил России на Украину.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ о якобы возможных санкциях против банков РФ. По его словам, нужно ориентироваться на официальные заявления западных стран