Запад обсуждает с Украиной мирные переговоры: от чего заставляют отказаться NBC: Запад обсуждает с Киевом, от чего придется отказаться для мира с Россией

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

США и Европейских союз обсуждают с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией, сообщает американская телекомпания NBC. Какие могут быть условия сделки, от чего Киев заставляют отказаться?

Что Запад предлагает Украине

Представители США, Евросоюза и Украины обсуждали опции, от которых, возможно, придется отказаться Украине ради мирных переговоров с Россией. У украинских властей есть время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся «более срочные обсуждения» переговорного процесса.

Киеву предлагают гарантии безопасности НАТО даже без вступления в блок, что бы стимулировать президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с Москвой. Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома допустил, что Украина может захотеть получить больше времени для боевых действий. «Растет ощущение, что уже слишком поздно [для боевых действий] и пора идти на сделку», отметил чиновник.

«По словам официальных лиц, дискуссии являются признанием динамики военного положения на Украине и политической ситуации в США и Европе», — утверждает NBC.

Конкретные предложения Запада Киеву в публикации не названы.

Почему Запад хочет переговоров Украины и России

Американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву, отмечает NBC.

«Правительство США обеспокоено тем, насколько меньше общественного внимания привлекает война на Украине с тех пор, как почти месяц назад началась война между Израилем и ХАМАС. Официальные лица опасаются, что этот сдвиг может затруднить получение дополнительной помощи для Киева», — говорит NBC.

Как утверждают источники NBC, у США кончаются деньги для поддержки Украины.

«По данным Пентагона, администрация Байдена потратила $43,9 млрд на помощь Украине в обеспечении безопасности с момента начала боевых действий. У администрации осталось около $5 млрд, которые нужно отправить Украине до того, как деньги кончатся. Помощи Украине не осталось бы, если бы администрация не заявила, что обнаружила ошибку в бухгалтерском отчете на $6,2 млрд из-за многомесячной переоценки оборудования, отправленного Киеву», — сообщает СМИ со ссылкой на неназванных чиновников.

Украина испытывает трудности с вербовкой и недавно столкнулась с общественными протестами из-за некоторых требований Зеленского о бессрочном призыве, утверждают в NBC.

«Чиновники администрации Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы», — добавил телеканал.

Общественная поддержка Украины ослабевает, отмечает NBC. Согласно опросу Gallup, опубликованному на этой неделе, 41% американцев считают, что США делают слишком много, чтобы помочь Киеву.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден, Владимир Зеленский

При каком условии Россия согласится на мирные переговоры с Украиной

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru заявил, что Россия согласится на проведение мирных переговоров с Украиной лишь при полной капитуляции Киева.

«Нас устроит безоговорочная капитуляция Киева, который прекрасно понимает, что не продержится и нескольких дней без финансовой и военной поддержки Запада. По идее, разговаривать нам с ним больше не о чем, ведь решения даже об этом принимаются вовсе не в Киеве, а в Вашингтоне», — считает он.

Журавлев напомнил, что Россия пыталась договариваться с Западом, в качестве примера он привел Минские соглашения, которые США и Европа изначально не собирались выполнять. По мнению парламентария, любые переговоры с западными лидерами приведут к аналогичному итогу.

«Поэтому идти нужно до конца, до Польши, имея в виду, что наши враги становятся более покладистыми, лишь будучи загнанными в угол. Доверять можно лишь документам, что немцы подписывали в Берлине в 1945-м, а французы в Париже — в 1814-м, такие же нужны нам и сейчас», — констатировал Журавлев.

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