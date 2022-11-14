Запад обеспокоился попаданием отправленного Киеву оружия «не в те руки» Telegraph: Запад опасается, что поставляемое Украине оружие попадет не в тех руках

На Западе проявили обеспокоенность тем, что поставлемое на Украину современное вооружение в результате может оказаться «не в тех руках». Об этом написал обозреватель британского издания The Telegraph Кон Кафлин. В результате, по его словам. помощь Киеву превратилась для Запада в «деликатный вопрос».

Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос: с одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц, — написал журналист.

Он добавил, что в настоящее время ситуация осложняется еще и тем, что украинское руководство призывает союзников поставлять им все больше вооружений. Кафлин призвал стрны Запада не навредить подобными поставками уже собственным вооруженным силам.

Ранее заместитель генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Остап Еднак сообщил, что в 2022 году поставки вооружений для ВСУ от предприятий концерна выросли в семь раз. Он добавил, что работа продолжается, а все потребности «Укроборонпрома» будут удовлетворены.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины за последний год получили 13,2 млн единиц оружия и военной техники. Армия получила вооружение украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, а также радиолокационные станции «Малахит».