Запад не увидел возможности снятия санкций против РФ из-за переговоров

Западные страны являются противниками увязывания вопроса о смягчении введённых против России санкций с переговорным процессом между Москвой и Киевом, сообщила газета Financial Times, сославшись на официальных лиц из стран ЕС и США. По данным издания, европейские и американские дипломаты на данный момент настроены скептически в оценке приверженности России и Украины переговорному процессу.

По их словам, лишь «полное прекращение огня, вывод войск и возвращение захваченной территории Украине было бы достаточным основанием для того, чтобы обсуждать снятие санкций против российской экономики».

Также источники сообщили, что на сегодняшний день странами Запада не ведётся обсуждение сроков для снятия антироссийских санкций, государства сосредоточены только на вопросах возможного усиления существующих рестрикций и введения новых.

По мнению высокопоставленного представителя Минфина США, полная отмена санкций возможна лишь на условиях «прекращения российской агрессии», а также тесной координации действий союзников, в том числе и Украины.

Соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня будет недостаточно для снятия с России британских санкций. Об этом ранее заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. По его мнению, ограничительные меры помогут «гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс».