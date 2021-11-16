Запад назвал саммит Байдена и Си Цзиньпина «самым содержательным»

Первый саммит, но при этом уже третий разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина стал самым содержательным за время взаимодействия двух политиков, оценивает их виртуальную встречу Guardian. При этом стороны не рассчитывали на конкретные результаты, кроме налаживания коммуникации, сообщает РИА Новости.

Мы не ожидали, что эта встреча будет фундаментальной и отправной для отношений США и Китая, ‑ передаёт агентство слова представителя администрации США.

Очередное общение лидеров двух стран прошло на фоне «стремления китайского лидера расширить власть над самой густонаселенной страной мира», пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что на фоне «растущей пропасти» между странами, Байден хотел бы провести личную встречу со своим коллегой из Китая. Однако известно, что Си Цзиньпин не выезжает за пределы страны с начала пандемии.

Одной из тем обсуждения стал Тайвань. В США подчеркнули, что не поддерживают его независимость и подтвердили приверженность политики «одного Китая».

Байден добавил, что американские власти не стремятся к изменению строя в Китае, не планируют создавать блок противостояния и не намерены вступать в конфликт.

Отношения Пекина и Вашингтона ухудшились при президенте США Дональде Трампе. При нём Белый дом инициировал торговую войну.